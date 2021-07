Hochwasserabfall: Auch in anderen Bundesländern entsorgt

Sperrmüll und andere Abfälle aus den nordrhein-westfälischen Hochwassergebieten sollen auch in anderen Bundesländern entsorgt werden. «Die Abfallbeseitigung vor Ort ist an ihre Grenzen gekommen. Es braucht hier überregionale Hilfen», sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung in Düsseldorf.

Um für eine Entspannung der Lage zu sorgen, werde die Abfallbeseitigung rechtlich erleichtert. «Es können Zwischenlager eingerichtet», sagte Laschet. Mit dem Bundesverband der Entsorgungswirtschaft und dem Verband kommunalen Unternehmen sei eine überregionale Entsorgung vereinbart worden.