Streifenwagen muss Rettungsgasse nutzen

Die Polizei hat am Samstagnachmittag (2. April) nach mehreren Hochzeitskorsos auf der Autobahn Strafanzeigen erstattet und Führerscheine sichergestellt.

Bereits gegen 14.30 Uhr wählten Zeugen den Notruf, als auf der Autobahn 2 in Richtung Oberhausen hochmotorisierte Autos auf allen drei Spuren andere Verkehrsteilnehmer teilweise bis zum Stillstand ausbremsten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei am Mittwoch.

Kurze Zeit später meldeten Anrufer mehrere Fahrzeuge, unter anderem einen weißen Lamborghini, einen goldenen VW und einen weißen Mercedes, die nun in Fahrtrichtung Hannover auf der Autobahn 2 den Verkehr ausbremsten.

Beinahe Unfälle auf der Autobahn

Die eingesetzten Beamten stellten sowohl in Richtung Oberhausen als auch in Richtung Hannover dieselben Fahrzeuge fest, die mit eingeschaltetem Warnblinklicht den Verkehr zum Bremsen zwangen. Zwei Polizisten wurden auf dem Weg zu dem zweiten Korso mit ihrem Streifenwagen selbst ausgebremst und mussten sich ihren Weg durch die Rettungsgasse, die die ausgebremsten Fahrzeugführer glücklicherweise gebildet hatten, bahnen.

Bei Henrichenburg gelang es ihnen, den goldenen VW und den weißen Mercedes zu stoppen. Beide Fahrer im Alter von 24 und 31 Jahren erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Beamten behielten die Führerscheine der beiden ein.

Spätere Zeugenbefragungen ergaben, dass es durch das plötzliche Ausbremsen beinahe zu Unfällen gekommen wäre.