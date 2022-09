Hockey-EM 2023 vom 18. bis 27. August in Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Die Rahmendaten für die Hockey-EM 2023 in Deutschland stehen fest. Wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Montag mitteilte, wird die Europameisterschaft vom 18. bis 27. August kommenden Jahres im Mönchengladbacher Hockey-Park ausgespielt. Jeweils acht europäische Damen- und Herren-Auswahlteams kämpfen im größten deutschen Hockey-Stadion um die kontinentale Krone. Die beiden EM-Champions qualifizieren sich direkt für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Von dpa