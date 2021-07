Höhere Energiekosten belasten Gerresheimer: Umsatz steigt

Der Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmabranche Gerresheimer profitiert weiter von der hohen Nachfrage nach Glasampullen, Spritzen und Kunststoffverpackungen. Auch das Geschäft mit Flakons und Parfümfläschchen kommt langsam wieder in Tritt, nachdem das für die Parfümhersteller wichtige Geschäft an den Flughäfen in der Corona-Krise weggebrochen war. Allerdings sorgen negative Wechselkurseffekte und höhere Energiekosten für etwas Gegenwind, wie Gerresheimer am Dienstag in Düsseldorf mitteilte.

Der Umsatz im Kerngeschäft stieg demnach im zweiten Geschäftsquartal (per Ende Mai) aus eigener Kraft, also bereinigt um Währungseffekte, um 7,1 Prozent auf 375,5 Millionen Euro. Vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen sowie Sondereffekten blieben vom Umsatz 22,6 Prozent beziehungsweise 84,8 Millionen Euro als operativer Gewinn hängen und damit etwas weniger als vor einem Jahr.

Investoren blicken auch auf das Geschäft mit Impfstoff-Fläschchen für Corona-Vakzine. Gerresheimer gehört mit Schott aus Mainz und Stevanato aus Italien zu den weltweit größten Herstellern von Fläschchen, die für Impfstoffe allgemein genutzt werden.

Bis Ende 2022 wollen die Düsseldorfer rund eine Milliarde solcher Behältnisse für Corona-Impfungen an Hersteller liefern. Sie bestehen aus Spezialglas, um die empfindliche Impfstoffstruktur zu schützen. Ihr Preis liegt im mittleren einstellige Cent-Bereich, sodass der Umsatzbeitrag zunächst eher gering ist. Sollten aber Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus notwendig werden, wie zuletzt von den Pharmaunterehmen Biontech und Pfizer ins Spiel gebracht, könnte das Geschäft ein beständiger Umsatzbringer werden.