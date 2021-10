«Hömma, rasen is' Mummpitz!»: Blitzer-Info für den Ruhrpott

Bochum (dpa/lnw)

Die Polizei in Bochum gibt in dieser Woche auf Twitter die ungefähren Blitzer-Stationen im Ruhrpottdeutsch bekannt. «Hömma, rasen is' Mummpitz!»: So beginnt am Dienstag der Hinweis auf drei Standorte der Tempokontrollen. Man habe sich «mit Augenzwinkern» an der Mundart orientiert, sagte ein Sprecher. Der Text endet mit dem Appell: «Keine Dönekes und runner vom Gas!». In den nächsten Tagen sollen weitere Einträge im Ruhrgebiets-Ton folgen.

Von dpa