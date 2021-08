Hoffenheim verleiht Stafylidis bis Saisonende nach Bochum

Defensivspieler Konstantinos Stafylidis wechselt bis zum Ende der Bundesliga-Spielzeit auf Leihbasis von der TSG 1899 Hoffenheim zum VfL Bochum. Dies teilten beide Clubs am Sonntag mit. «Für Stafy ist es in der vergangenen Spielzeit insbesondere verletzungsbedingt nicht so gelaufen, wie er und wir uns das gewünscht haben. Deshalb sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass eine Leihe innerhalb der Bundesliga zu diesem Zeitpunkt der richtige Schritt ist», sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen. Der 27 Jahre alte Linksverteidiger hat bei der TSG noch einen Vertrag bis Juni 2023.

«Konstantinos Stafylidis erfüllt unser Anforderungsprofil», sagte Bochums Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz. «Er ist top ausgebildet, kennt die Bundesliga, verfügt zudem über internationale Erfahrung und erhöht die Qualität in unserem Kader.»