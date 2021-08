Hohe Gebote bei Kappen-Versteigerung für Flutopfer

Bei der Online-Auktion einer alten Baseball-Kappe von Fluthelfer Markus Wipperfürth haben sich die Gebote einen Tag vor Ablauf auf einem sechsstelligen Niveau eingependelt. Am Sonntagnachmittag lag das letzte Gebot bei 124 299 Euro.

Bis Donnerstagnachmittag waren auf der Internet-Plattform sogar schon mehr als 133 000 Euro für die abgenutzte Kappe des Landwirts aus der Nähe von Köln geboten worden. Aber dann verschwand die Seite plötzlich aus dem Netz. Die Auktion war Ebay zufolge automatisiert gestoppt worden und erst am Freitagabend wieder abrufbar.

Die Unterbrechung hatte Ebay mit «formalen Unstimmigkeiten im Verkäuferkonto» erklärt, sodass das System das Verfahren aus Sicherheitsgründen «automatisiert beendet» habe. Am Freitagabend hatte das Startgebot dann bei rund 25 000 Euro gelegen.

Wipperfürth ist seit Wochen als Helfer in der besonders von der Flut betroffenen Region Ahrweiler in Rheinland-Pfalz unterwegs. Das Geld aus der Versteigerung will er vollständig den dortigen Flutopfern zugutekommen lassen, hatte er am Donnerstag erklärt. Er habe nicht damit gerechnet, dass die Auktion zu so großer Resonanz und einer derart hohen Summe führen würde.