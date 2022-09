Hoher Sachschaden bei Brand in Garagenpark

Recklinghausen (dpa/lnw)

Bei einem Feuer in einem Garagenpark in Recklinghausen sind am frühen Sonntagmorgen mehrere teure Autos und Maschinen zerstört worden. Der Brand war aus noch unklarer Ursache in einer der Garagen ausgebrochen und habe sich dann rasch auf angrenzende Garagen ausgeweitet, teilte die Polizei mit. Ein Mann, der sich zu dem Zeitpunkt auf dem Gelände aufhielt, wurde nach einem Sturz ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte.

Von dpa