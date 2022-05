Hoher Sachschaden durch mindestens fünf Automaten-Sprenger

Hemer (dpa/lnw)

Sprengattacken auf gleich zwei Geldautomaten in einer Bankfiliale in Hemer (Märkischer Kreis) durch mindestens fünf Täter haben erheblichen Sachschaden verursacht. Die Schadenshöhe sei vermutlich im fünfstelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Weil zunächst unklar war, ob Einsturzgefahr besteht, mussten die Bewohner des Gebäudes den Angaben zufolge mehrere Stunden in einer benachbarten Gaststätte verbringen. Nach der Untersuchung durch einen Statiker konnte Entwarnung gegeben werden und die Bewohner durften zurück in ihre Wohnungen, wie der Polizeisprecher weiter mitteilte.

Von dpa