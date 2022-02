Holtby soll Mühling gegen Fortuna Düsseldorf ersetzen

Kiel (dpa/lnw)

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf seine beiden Mannschaftsführer ersetzen. Neben dem weiter wegen eines grippalen Infekts fehlenden Kapitän und Abwehrchef Hauke Wahl steht auch dessen Stellvertreter Alexander Mühling am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung. Der 29 Jahre alte Mittelfeldakteur ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. «Alex ist mit seiner Präsenz und Torgefahr eine sehr große Konstante in unserem Team», sagte Trainer Marcel Rapp am Freitag.

Von dpa