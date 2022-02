Hütter: Eberl-Rücktritt «absoluter Nackenschlag»

Er spüre auch in der sportlich schwierigen Situation weiterhin die Rückendeckung des Clubs. «Natürlich sind wir in der Situation, in der wir punkten müssen. Ich habe Leute um mich, die mich unterstützen und mir helfen», sagte der Österreicher vor der wichtigen Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Arminia Bielefeld.

Im Team habe er eine «Jetzt-erst-recht-Mentalität» ausgemacht. «Ich glaube, dass die Mannschaft das gut verkraftet hat», sagte Hütter. Dass er in Denis Zakaria aus wirtschaftlichen Gründen einen seiner wichtigsten Spieler vorzeitig an Juventus Turin verloren hat, musste er akzeptieren. «Bei einem solchen Angebot legt man einem Spieler keine Steine in den Weg», sagte er.

Vizepräsident Rainer Bonhof erklärte, dass es in Sachen Eberl-Nachfolger keine Neuigkeiten gebe. «Wir beteiligen uns auch nicht an Spekulationen, sondern gehen die Sache in Ruhe an», sagte der 69-Jährige. Auch die Vertragssituation mit Eberl werde in Ruhe geprüft. Der Trainer habe natürlich die Rückendeckung. «Wir haben zwei wichtige Spiele vor uns, dementsprechend sind wir an Adis Seite. Das müssen wir nicht weiter diskutieren», betonte Bonhof.