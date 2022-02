Hütter stellt Team auf Haaland-Rückkehr im BVB-Angriff ein

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbachs Trainer Adi Hütter will seine Mannschaft vor dem Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) auf eine Rückkehr von Erling Haaland im BVB-Angriff vorbereiten. «Haaland ist mit seiner Wucht, Dynamik und Mentalität in Dortmund der Garant für Tore und Punkte. Ob er am Sonntag dabei ist, werden wir sehen. Wir müssen uns auf beide Möglichkeiten einstellen», sagte Hütter am Freitag. Haaland, der bereits das Hinspiel im vergangenen September beim Gladbacher 1:0-Sieg verpasst hatte, konnte zuletzt beim BVB wegen anhaltender Probleme im Adduktorenbereich nicht auflaufen.

Von dpa