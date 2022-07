Hummels voller Tatendrang: «Ich habe mir viel vorgenommen»

Dortmund (dpa)

Mats Hummels hat sich viel vorgenommen für die neue Saison mit Borussia Dortmund. «Ich hatte bislang eine sehr gute Vorbereitung bedingt dadurch, dass ich die letzten fünf Wochen ausgefallen bin in der vergangenen Saison. Dadurch hatte ich Zeit, den Kopf frei zu bekommen», sagte der Fußball-Weltmeister von 2014. Der 33-Jährige hatte sich eine Muskelverletzung zugezogen und konnte sich in der Reha daher optimal für die neue Spielzeit rüsten. «Ich gehe fit wie selten in die Vorbereitung», sagte Hummels nach dem ersten öffentlichen Training am Mittwoch.

Von dpa