Hund mit Schrotflinte erschossen: Polizei sucht Zeugen

Mettmann (dpa/lnw)

Nach tödlichen Schüssen auf einen Hund in einem Wald bei Erkrath sucht die Polizei jetzt nach dem mutmaßlichen Täter. Laut Mitteilung der Polizei von Donnerstag war eine 25-jährige Frau aus Düsseldorf mit ihrem Hund im Kreis Mettmann unterwegs. Als in ihrer Nähe Schüsse fielen, lief das aufgeschreckte Tier weg. Während der Suche am Samstag hörte die Halterin weitere Schüsse.

Von dpa