Hunderte Corona-Gegner in Bielefeld: Polizisten verletzt

Bielefeld (dpa) -

Rund 1500 Menschen haben laut Polizei am Freitag in Bielefeld gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestiert. Es habe eine angezeigte Versammlung mit rund 750 Teilnehmern gegeben und eine nicht angezeigte mit etwa ebenso vielen Menschen, teilte die Polizei am Abend mit. An der Bleichstraße hätten Personen mit dem Druck der Menschenmasse versucht, eine Polizeiabsperrung zu überwinden. Dabei seien fünf Polizeibeamte durch den Einsatz von Pfefferspray leicht verletzt worden. Eine Person wurde in Gewahrsam genommen, es wurde Strafanzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte erstattet. Zudem seien Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Landfriedensbruch erstattet worden.

Von dpa