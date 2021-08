„Ich spüre ein Gefühl des Aufbruchs“

Gut sechs Wochen nach der verheerenden Flutkatastrophe nehmen die Bemühungen von Bund und Land um den Neustart Schwung auf. „Der Wiederaufbau kann beginnen“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Da stellte er zusammen mit Bauministerin Ina Scharrenbach und dem Beauftragten für den Wiederaufbau, Fritz Jaeckel, die Pläne für diese „historische Aufgabe“ vor. Bund und Länder stellen 30 Milliarden Euro zur Verfügung. Laschet versprach, dass damit alle entstandenen Schäden ersetzt würden. Es gebe keine Bedürfnisprüfungen, etwa nach Einkommensgrenzen. Auch wer bereits mit den Arbeiten begonnen habe, erhalte Zahlungen, Entsorgungskosten werden auch übernommen.

Nach Angaben von Ina Scharrenbach (CDU) geht das Land davon aus, dass zwischen 80 000 und 100 000 Anträge von Privatleuten eingehen. Gerade werde das Prozedere entwickelt. Es solle nicht nur Online-Anträge geben, sondern auch persönliche Beratung vor Ort, weil viele ältere Menschen betroffen seien.

Der Flutbeauftragte Jaeckel, eigentlich Hauptgeschäftsführer der IHK Nord Westfalen mit Sitz in Münster, sprach von weiteren 11 000 erwarteten Anträgen von Unternehmen. Es gebe 16 500 Geschädigte, oft aber springe eine Versicherung ein.

Krisenmanager aus dem Münsterland

Fritz Jaeckel ist krisenerprobt. Nach der Hochwasserkatastrophe 2002 in Sachsen sammelte er in der Leitstelle für den Wiederaufbau in der Sächsischen Staatskanzlei Erfahrungen, von denen er nun profitieren wird: Die Landesregierung ernannte den jetzigen Hauptgeschäftsführer der IHK Nord Westfalen jüngst zum Beauftragten für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe.

Keine leichte Aufgabe, wie bei der Pressekonferenz mit Ministerpräsident Armin Laschet und Bauministerin Ina Scharrenbach am Freitag noch einmal klar wurde. Zwar sind 30 Milliarden Euro Aufbauhilfe in Aussicht gestellt – aber mit dem bloßen Überweisen ist es nicht getan. Die gerechte Verteilung muss geklärt und gewährleistet werden – und viele bürokratische Dinge sind zu regeln.

Die Projekte der WN-Spendenaktion für Kitas im Hochwasser-Gebiet Sieben Kitas in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Dernau, die von drei Trägern geführt werden, stehen im Fokus der Spendenaktion, zu der die Zeitungsgruppe Münsterland / Westfälische Nachrichten Partner, aufgerufen hat. Foto: Gunnar A. PÖier Kita St. Pius: „Betreten verboten! Lebensgefahr“ steht auf einem Schild am Zaun des Geländes. Das Gebäude muss abgerissen werden. Für die meisten der einst 80 Kinder gibt es eine Not-Kita, die in einem Dorfgemeinschaftshaus eingerichtet wurde. Der Betrieb läuft dort bereits. Foto: Gunnar A. Pier Die Kita St. Mauritius liegt etwas außerhalb im Ortsteil Heimersheim. Ob das Gebäude erhalten werden kann, steht noch nicht fest. Für den Übergang wird zunächst an eine Zeltlösung, mittelfristig eine Container-Kita gedacht. Foto: Gunnar A. Pier Kita St. Hildegard: Die Integrative Kindertagesstätte der Caritas liegt direkt an der Ahr zwischen den Ortsteilen Bad Neuenahr und Ahrweiler. Gebäude und Außenanlagen wurden komplett geflutet. Das Haus ist inzwischen komplett leergeräumt. Foto: Gunnar A. Pier Die evangelische Kita „Arche Noah“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler am 18. August 2021 wurde komplett geflutet. Nun bereitet die Gemeinde einen Neustart in provisorisch eingerichteten Räumlichkeiten in der ersten Etage des Mehrgenerationenhauses vor. Foto: Gunnar A. Pier Das Blandine-Merten-Haus ist eine Kita nahe der Ahr im Ortsteil Bad Neuenahr mit gut 140 Plätzen. Ob das Gebäude erhalten werden kann, ist noch nicht ganz klar. Geplant ist die Einrichtung einer Ausweich-Kita, vermutlich zunächst als Zelt-, später als Containerlösung. Foto: Gunnar A. Pier In der St.-Laurentius-Kita wird in diesen Tagen fleißig gearbeitet: Freiwillige aus dem gesamten Bundesgebiet entkernen das Gebäude der Einrichtung mit 100 Plätzen. Derzeit gibt es einen Notbetrieb, geplant ist eine Ausweich-Kita im Kloster Calvarienburg. Foto: Gunnar A. Pier In Dernau bot die Kita St. Johannes der Apostel Platz für 65 Kinder. Die Flut hat alles zerstört. Wenn alles klappt, startet das Team zum 1. September – in einem Provisorium in einer Grundschule im nahen Holzweiler. Foto: Gunnar A. Pier

Hilfsgelder sollen schnell fließen

So pochen die Verantwortlichen aus NRW in Berlin auf schlanke Verfahren. Wer an der bisherigen Stelle ein neues Haus errichte, solle von einem vereinfachten Planungsrecht profitieren. Gleiches gelte für den Neubau der zerstörten Autobahnen. Bleiben die Straßen auf den bisherigen Trassen, solle es eine beschleunigte Planfeststellung geben.

Bei der Finanzierung ihres Neustarts sollen Privatleute Förderprogramme kombinieren können. Wer bei der Gelegenheit etwa energetisch modernisiere, könne entsprechende Zuschüsse einfließen lassen. Da ist noch viel zu koordinieren.

Das sei, so Laschet, bei Fritz Jaeckel in guten Händen. „Er ist ein profilierter Krisenmanager“, sagte der Ministerpräsident. „Er weiß genau, was jetzt zu tun ist.“ Der so Gelobte freute sich ausdrücklich, dass sein Erfahrungswissen bereits von allen Ressorts abgerufen werde, und verwies auf seine Kontakte in die Wirtschaft. „Viele Handwerker keulen gerade richtig ran auf ihren Baustellen“, berichtete er – in Erwartung einer Auftragswelle aus den Flutgebieten. „Ich spüre ein Gefühl des Aufbruchs.“