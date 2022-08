Illegale Rave-Party unter Autobahn im Naturschutzgebiet

Sankt Augustin (dpa/lnw)

Eine illegale Rave-Party unter einer Autobahn im Naturschutzgebiet hat die Polizei in Sankt Augustin aufgelöst. Zunächst ermittelten am Sonntagabend zivile Beamte: Sie fanden heraus, dass in den geschützten Siegauen Anlagen für Licht und Musik aufgebaut waren und Eintritt verlangt wurde, wie die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis am Montag mitteiltee.

Von dpa