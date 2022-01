Illegales Autorennen führt zu Unfall mit einer Verletzten

Kreuztal (dpa/lnw)

Bei einem illegalen Autorennen im Siegerland soll ein führerscheinloser Autofahrer bei seiner Flucht vor der Polizei einen Unfall verursacht haben. Beim Zusammenstoß mit einer unbeteiligten Fahrerin in einem entgegenkommenden Auto sei diese verletzt worden und ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro an den nicht mehr fahrbereiten Autos entstanden, teilte die Polizei am Montag mit.

Von dpa