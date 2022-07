Immer mehr Ältere sind auf Sozialhilfe angewiesen: Kritik

Düsseldorf/Bochum (dpa/lnw)

Immer mehr ältere Menschen in Nordrhein-Westfalen sind auf Sozialhilfe angewiesen. Die Ausgaben für Hilfe zur Pflege seien im vergangenen Jahr stark um 14,1 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mit. Die Sozialhilfeausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nahmen um 7,8 Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro zu, wie das Landesamt unter Verweis auf Daten des NRW-Gesundheitsministerium außerdem mitteilte.

Von dpa