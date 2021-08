Impfaktion im Studentenviertel: 10-Euro-Gutschein für Pieks

Unter dem Motto «Drinks gegen Pieks» bieten Kölner Gastronomen im Studentenviertel «Kwartier Latäng» am Freitag Verzehrgutscheine für Corona-Schutzimpfungen an. Von 17.00 bis 22.30 Uhr stehe ein städtischer Impfbus mit «ausreichend Impfstoff» an der Zülpicher Straße, sagte Stadtsprecher Benedikt Mensing. Gut 20 Gastronomen hätten Verzehrgutscheine beigesteuert - in der Regel im Wert von zehn Euro, sagte der Sprecher des Gastro-Vereins für das Viertel, Markus Vogt. Für den ersten Tag lägen 300 Gutscheine bereit.

Die Gastronomen wollten damit ihren Beitrag leisten, dass die Ansteckungszahlen nicht weiter hochgingen, sagte Vogt. Die Gutscheine werden direkt nach der Impfung im Bus verteilt.

Für Köln verzeichnete das RKI am Freitag einen Inzidenzwert von 42,4 Neuansteckungen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Liegt der Inzidenzwert acht Tage lang über 35, tritt am übernächsten Tag die Stufe 2 der Schutzmaßnahmen in Kraft. Dann wären Besuche der Innengastronomie wieder nur mit Test, vollständiger Impfung oder Nachweis der Genesung möglich. In Köln könnte das frühestens am kommenden Donnerstag (12.8.) eintreten, sagte der Stadtsprecher. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.