Impfen in Ex-Zentralbibliothek: Stadt erweitert Kapazitäten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Wo bis vor kurzem Bücher ausgeliehen werden konnten, sollen jetzt viele Corona-Impfungen verpikst werden: Die Stadt Düsseldorf hat in den früheren Räumen der Zentralbibliothek am Hauptbahnhof ein Impfzentrum eröffnet. «Ich glaube der Andrang vor der Tür, den sie alle gesehen haben, zeigt, dass wir da absolut richtig liegen und dass kein Tag länger hätte vergehen dürfen», sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) am Montag. In dem kurzfristig eingerichteten «Impfzentrum 2.0» könnten pro Tag derzeit etwa 1800 Menschen eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung erhalten. Die Kapazität könne aber auch noch erweitert werden.

Von dpa