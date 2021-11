Impfen statt Golfen: Laumann entschuldigt sich für Spruch

Düsseldorf (dpa/lnw)

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich für einen frechen Spruch bei der Ärzteschaft entschuldigt. Laumann hatte laut «Ärztezeitung» bei einer Veranstaltung am Montag in Düsseldorf mit Bezug auf das Impf-Tempo bei Hausärzten gesagt: «Statt Golfplatz am Samstag Impfen am Samstag.»

Von dpa