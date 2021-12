Impfgegner demonstrieren in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw)

Mehrere Tausend Gegner einer Corona-Impfpflicht haben am Samstag in Düsseldorf demonstriert. Die Polizei schätzte die Zahl am frühen Abend auf rund 4000. Die Teilnehmer zogen durch die Düsseldorfer Innenstadt. Angemeldet waren rund 1000 Menschen. Das Bündnis «Düsseldorf stellt sich quer» hatte eine Gegendemonstration mit rund 200 Teilnehmern angemeldet. Bis zum späten Nachmittag blieb nach Auskunft eines Polizeisprechers alles friedlich.

