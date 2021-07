Impfung im Fußballstadion: Angebot von Borussia Dortmund

Pokalsieger Borussia Dortmund hat am Donnerstag eine Corona-Impfmöglichkeit der besonderen Art eröffnet. Fans und Interessierte können sich im Stadion des Fußball-Bundesligisten impfen lassen. Anschließend wird ein Rundgang durch das über 80.000 Zuschauer fassende Stadion angeboten. Die Möglichkeit zum Foto mit dem DFB-Pokal gibt es auch noch. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfale-Lippe (KVWL) und die Stadt Dortmund haben den BVB kurzfristig bei diesem Projekt unterstützt, das bis zum 31. Juli läuft.

Aber auch andere Sportvereine in Nordrhein-Westfalen wollen mit Aktionen das zuletzt schleppende Impftempo im Land erhöhen. Der FC Schalke 04 bietet am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) zum Zweitliga-Auftakt gegen den Hamburger SV einen mobilen Impfbus an, in dem sich Fans ohne Anmeldung impfen lassen können. Beim Eishockeyclub Krefeld Pinguine können sich Fans in der Geschäftsstelle des Clubs aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) an zwei Samstagen (24. und 31. Juli) impfen lassen.