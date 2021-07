Impfzentrum bietet Impfungen für Zwölf- bis 15-Jährige an

Aufgrund der sehr hohen Nachfrage bietet die Stadt Solingen von diesem Freitag bis Sonntag Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren an. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, sei das Impfzentrum an den drei Tagen für diese Zielgruppe von jeweils 14.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Mit der Aktion wolle man die Kinder- und Jugendärzte entlasten. «Damit können wir die niedergelassenen Pädiater in der Ferienzeit unterstützen», sagte Stephan Kochen, ärztlicher Leiter des Impfzentrums.

Eine Terminabsprache sei nicht notwendig, hieß es weiter. Die Kinder müssten ihren Impfausweis und die Einwilligung der Sorgeberechtigten mitbringen oder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen. Die Beratung im Impfzentrum im ehemalige Kaufhof werde von Kinder- und Jugendärzten vorgenommen. Die zweite Impfung soll dann nach drei Wochen erfolgen, um den Teenagern zum Schulbeginn einen optimalen Schutz zu bieten. Sollte die Aktion im Impfzentrum ein Erfolg werden, will Solingen sie in den kommenden Wochen wiederholen.

Wie die Stadt weiter mitteilte, bleibt das Impfzentrum wegen der allgemein geringen Nachfrage am 2. und 3. August geschlossen. Menschen, die für diese Tage bereits einen Termin hatten, würden schriftlich informiert und könnten an anderen Tagen ohne Voranmeldung zur Impfung kommen.

Solingen lag am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen bei den Neuinfektionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50,2 an der Spitze.