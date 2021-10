In Düsseldorf gestohlener Jetski in Niederlanden gefunden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Dank eines GPS-Senders ist ein im Düsseldorfer Yachthafen gestohlener Jetski in den Niederlanden wiedergefunden worden. Das teilte die Wasserschutzpolizei Duisburg am Freitag mit. Das Wassermotorrad war demnach zwischen Mittwoch und Donnerstag in Düsseldorf verschwunden. Der eingebaute GPS-Sender verriet den Beamten allerdings den neuen Standort: Das niederländische Ravenstein. Kurz nachdem die Kollegen im Nachbarland informiert wurden, konnten sie eine verdächtige Person festnehmen und den Jetski beschlagnahmen. In einer Halle fanden die niederländischen Polizisten außerdem mehrere Schiffsmotoren.

Von dpa