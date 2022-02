In Jülich treibt ein Reifenstecher sein Unwesen

Jülich (dpa/lnw)

Ein noch Unbekannter hat in Jülich in der Nacht zu Donnerstag zahlreiche Reifen an Autos zerstochen. Das genaue Ausmaß war zunächst noch unklar. Die Polizei sprach aber von mindestens 100 Fällen von Sachbeschädigung. «Da sich derzeit immer noch Geschädigte bei der Polizei melden, kann noch keine Aussage zu der Anzahl betroffener Fahrzeughalter sowie zur Höhe des Sachschadens gemacht werden», teilte sie am Donnerstagmorgen mit. Es stehe aber fest: «In der Innenstadt von Jülich trieb im Laufe der Nacht ein Reifenstecher sein Unwesen.»

Von dpa