In NRW fallen wegen Eurowings-Streik über 100 Flüge aus

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw)

An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen fallen wegen des Pilotenstreiks bei Eurowings am Montag zahlreiche Flüge aus. Allein am Flughafen Düsseldorf, dem größten Standort der Lufthansa-Tochter, wurden rund einhundert Verbindungen gestrichen, wie ein Blick auf die Annullierungen auf der Homepage des Flughafens am Sonntag zeigte. Geplant waren laut Flughafen ursprünglich 171 Starts und Landungen. Am Flughafen Köln/Bonn strich Eurowings nach Angaben des Airports 43 der ursprünglich geplanten 76 Flüge.

Von dpa