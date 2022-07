In NRW sind zum Wochenstart Gewitter und Starkregen möglich

Essen (dpa/lnw)

Die neue Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen mit Gewittern und Regen. Gegen Mitte der Woche wird es etwas freundlicher, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte. Der Montag startet zwar teils sonnig, am Vormittag ziehen jedoch bereits Wolken auf. Auch erste Schauer, einzelne Gewitter, teils mit Starkregen, Hagel und Sturmböen sind möglich. Im Osten werden lokal auch einzelne Unwetter erwartet. Gegen Abend ziehen diese jedoch in Richtung Osten ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 Grad am Niederrhein und bis zu 32 Grad im Osten.

Von dpa