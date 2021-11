In NRW wird es kalt: Schnee in Bergen soll liegen bleiben

Essen (dpa/lnw)

Es wird kalt in Nordrhein-Westfalen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Wochenende Regen, Schneeregen und auch Schnee in Hochlagen. «Es fließt deutlich kühlere Luft ein», sagte eine DWD-Meteorologin am Freitag. Vor allem die Berge im Sauerland liegen im Dauerfrostbereich, so dass der Schnee dort wohl liegen bleibe. Am Freitag rechnet der Wetterdienst mit vielen Wolken und verbreitet Regen. Oberhalb von 400 bis 500 Metern könne im Tagesverlauf «vereinzelt mal ein Flöckchen» fallen, sagte die Meteorologin. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 bis 6 Grad.

Von dpa