Inflation in Nordrhein-Westfalen schwächt sich deutlich ab

Düsseldorf (dpa)

In Nordrhein-Westfalen hat sich die Inflation Ende des Jahres abgeschwächt. Im Dezember seien die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 8,7 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Im November hatte die Inflationsrate 10,4 Prozent betragen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland ging die Teuerung damit den zweiten Monat in Folge zurück. Im Oktober hatte die Inflation mit 11 Prozent auf dem höchsten Stand seit Jahrzehnten gelegen.

Von dpa