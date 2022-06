Inflation in NRW schwächt sich ab

Düsseldorf (dpa)

In Nordrhein-Westfalen hat sich die Inflation im Juni abgeschwächt. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 7,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch bei 8,1 Prozent gelegen, nachdem sie vier Monate in Folge gestiegen war.

Von dpa