Inflationsrate in NRW auf 7,7 Prozent gestiegen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Höchster Stand seit fast 50 Jahren: Deutliche Preisanstiege bei Energie und Lebensmitteln haben die Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen im April auf 7,7 Prozent getrieben. So hoch war der Preisaufschlag eines durchschnittlichen Warenkorbs ausgewählter Alltagsprodukte im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Damit liegt die Teuerungsrate den zweiten Monat in Folge über 7 Prozent. Im März hatte sie 7,6 Prozent betragen. Die Inflationsrate von 7,7 Prozent im April 2022 ist laut dem Landesamt die höchste seit Ende 1973.

