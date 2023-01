Influencerin Julia Beautx zieht wegen ihres Freundes um

Die Influencerin und Schauspielerin Julia Beautx zieht zuhause aus und wohnt dann mit ihrem Freund in Mainz. Bislang lebte der Youtube-Star in der Nähe von Dortmund. Sie habe «keine Lust mehr auf eine Fernbeziehung» gehabt. «Sonst hätte es mich auch nicht nach Mainz gezogen», sagte die 23-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vor dem Start der ZDF-Miniserie «Gestern waren wir noch Kinder». Die 23-Jährige hat bei Youtube 2,41 Millionen Abonnenten, bei Tiktok 3,8 Millionen Follower und bei Instagram 3,4 Millionen Follower. Ihre riesige Fangemeinde hat sie unter anderem mit Alltagstipps sowie mit Kosmetik- und Lifestylethemen gewonnen.

Nach zweieinhalb Jahren Beziehung sei die gemeinsame Wohnung jetzt der nächste Schritt, so Beautx. Bislang wohnte der Youtube-Star in der Nähe von Dortmund. Mit 18 habe sie aber schon einmal überlegt umziehen - damals war aber Berlin im Gespräch. «Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Sonst wäre ich in der Bubble vielleicht zu tief eingetaucht, und so konnte mich meine Familie immer wieder auf den Boden zurückholen.»

In der siebenteiligen ZDF-Miniserie «Gestern waren wir noch Kinder» spielt die junge Schauspielerin ein Mädchen, dessen Familie zerbricht. Die Reihe beginnt am Montag (9. Januar) um 20.15 Uhr.

Julia Beautx ist ab dem 17. Februar darüber hinaus auch in der neuen Staffel der RTL-Tanzshow «Let's Dance» zu sehen.