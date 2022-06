Ingenieursverein VDI beklagt Fachkräftemangel in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) hat einen Rekord an offenen Stellen in Nordrhein-Westfalen beklagt und vor einer Verschärfung der Situation gewarnt. In NRW seien im ersten Quartal 24.810 Stellen nicht besetzt gewesen, teilte der VDI am Dienstag mit. Damit stehe NRW nach Bayern mit rund 39.000 offenen Stellen auf Platz zwei der Länder in Deutschland. Bundesweit seien mehr als 151.000 Stellen nicht besetzt worden.

Von dpa