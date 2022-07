Innenstadt-Musikfestival «Bochum Total» lockt Massen an

Bochum (dpa/lnw)

Das nach Angaben des Veranstalters größte Innenstadt-Musikfestival Europas «Bochum Total» hat am Donnerstag in der Ruhrgebietsstadt begonnen. Bei der 35. Auflage des «Umsonst- und draußen Festivals» rund um das bekannte Kneipenviertel «Bermuda3eck» in der Bochumer City werden an vier Tagen bis Sonntag bis zu 600.000 Besucher erwartet.

Von dpa