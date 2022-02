Insolvenzverfahren beim KFC Uerdingen offiziell beendet

Krefeld (dpa/lnw)

Beim Fußball-Regionalligisten KFC Uerdingen ist das Insolvenzverfahren offiziell beendet. Nachdem bereits die beteiligten Gläubiger am 06. Januar dem Insolvenzplan zugestimmt hatten, hob nun auch das Amtsgericht Krefeld das Insolvenzverfahren auf. «Die im Insolvenzplan zugesagte Quote wird in den kommenden Tagen an die Gläubiger ausgeschüttet werden, so dass der KFC sodann vollständig und umfassend von sämtlichen Altschulden befreit sein wird und so zumindest die wirtschaftlichen Turbulenzen der letzten Jahre ihr Ende gefunden haben», hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des ehemaligen Bundesligisten.

Von dpa