Insolvenzverfahren für Autozulieferer Frimo

Lotte/Osnabrück

Die angespannte Auftrags- und Kostenlage in der Autoindustrie hat beim Anlagen- und Werkzeughersteller Frimo mit Sitz in Lotte (Kreis Steinfurt) zu Liquiditätsproblemen geführt. Sowohl für die Holding Frimo Group GmbH als auch für die operative Tochtergesellschaft Frimo GmbH wurden Insolvenzanträge gestellt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Von dpa