Internationales Ballonfestival wegen Gasknappheit abgesagt

Warstein (dpa/lnw)

Das internationale Ballonfestival «Montgolfiade» in Warstein fällt wegen Gasknappheit aus. Die Energienotlage sei Grund der Absage, auch Propangas müsse sparsam verwendet werden, betonte der Veranstalter am Mittwoch. «Wir haben es uns nicht leicht gemacht, aber in der aktuellen Situation hat unser Ballonfestival leider keine Priorität.» Ein Nachholtermin sei ab 1. September 2023 geplant. Die Veranstaltung zum 30-jährigen Bestehen des Festivals sollte eigentlich vom 2. bis 10. September 2022 dauern.

Von dpa