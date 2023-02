Internetseite von Flughäfen lahmgelegt: Hacker in Verdacht

Wer in Düsseldorf und Dortmund Informationen zu seinem Flug finden wollte, kam am Donnerstag nicht weiter: «Die Website ist nicht erreichbar», stand da bloß. Alles deutet darauf hin, dass Hacker die Seiten mit einem Angriff stundenlang lahmgelegt haben.

Ein mutmaßlicher Hackerangriff hat die Internetseiten der Flughäfen Düsseldorf und Dortmund am Donnerstag stundenlang lahmgelegt. Auch fünf weitere Flughäfen in Deutschland waren nach Angaben des Flughafenverbands ADV betroffen. Auswirkungen auf den Flugbetrieb hatte der Cyber-Angriff aber nicht. «Das sind separate System», betonte eine Sprecherin in Dortmund.

Die Internetauftritte der Airports waren seit dem Morgen nicht mehr erreichbar. Es gebe eine sogenannte DDoS-Attacke, sagte ein Sprecher des Flughafens Düsseldorf. Dabei bekommt eine Internetseite so viele Anfragen, dass sie zusammenbricht und nicht mehr erreichbar ist. Fluggäste wurden etwa auf die App des Flughafens verwiesen, die nicht von dem Ausfall betroffen war. Am später Nachmittag war die Seite des Düsseldorfer Flughafens wieder erreichbar.

In Dortmund sagte die Flughafen-Sprecherin, alles deute auf einen Hackerangriff hin. Für die Passagiere dort war der Ausfall des Online-Angebots besonders ärgerlich: Weil der Flughafen an diesem Freitag von dem angekündigten ganztägigen Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi an sieben deutschen Flughäfen betroffen ist, seien viele Reisende auf der Suche nach Informationen zu ihrem Flug. Sie sollten sich am besten an ihre Airline oder den Reiseveranstalter wenden.

DDoS-Angriffe kommen immer wieder vor. So waren im Januar die Internetpräsenzen des Bundestages, der Polizei und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in Deutschland betroffen.