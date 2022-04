«Invictus Games»-Flagge kommt per Fahrrad in Düsseldorf an

Düsseldorf (dpa/lnw)

Mehrere Kriegsveteranen haben die Flagge der paralympischen Sportveranstaltung «Invictus Games» am Montag per Fahrradtour nach Düsseldorf gebracht. In der vergangenen Woche hatte der Wettkampf für kriegsversehrte Soldaten in Den Haag (Niederlande) stattgefunden. Im nächsten Jahr soll Düsseldorf der Austragungsort sein. Die Spiele wurden vom britischen Prinzen Harry initiiert. Mehrere Sportler und Unterstützer der «Invictus Games» waren am Freitag per Fahrrad in den Niederlanden aufgebrochen. Am Montagnachmittag erreichte die Truppe den Düsseldorfer Rathausplatz.

Von dpa