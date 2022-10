Inzidenz in Nordrhein-Westfalen bei 637,8

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Corona-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Mittwoch mit 637,8 angegeben. Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hatte am Mittwoch vergangener Woche bei 643,0 und vor vier Wochen bei 228,7 gelegen. Innerhalb von 24 Stunden kamen in NRW 28 795 bestätigte neue Fälle sowie 45 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hinzu.

