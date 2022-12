Inzidenz in Nordrhein-Westfalen liegt bei 279,8

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen lag die Corona-Inzidenz am Mittwoch nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 279,8. Am Vortag hatte das RKI 265,5 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Die NRW-Kennziffer fiel damit höher aus als im Bundesdurchschnitt, der am Mittwoch bei 231,2 lag. Binnen 24 Stunden seien in NRW 13 288 bestätigte neue Infektionen und 44 Todesfälle hinzugekommen, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Vor einer Woche (7. Dezember) hatte die Inzidenz in NRW bei 236,5 gelegen.

Von dpa