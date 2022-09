Inzidenz in NRW liegt bei 338,6

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen angestiegen. Binnen sieben Tagen infizierten sich in dem Bundesland pro 100.000 Einwohner erwiesenermaßen 338,6 Menschen mit dem Coronavirus, wie am Donnerstagmorgen aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Eine Woche zuvor hatte der Wert 232,8 betragen und vier Wochen zuvor 296,9. Zuletzt meldeten die Gesundheitsämter in NRW binnen 24 Stunden 16 323 Neuinfektionen und 29 Todesfälle, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen.

Von dpa