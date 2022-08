Inzidenz in NRW unverändert knapp unter 400

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Inzidenz verharrt in Nordrhein-Westfalen auf dem Niveau von knapp unter 400. Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) für NRW 398,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Vortag lag der Wert bei 397,5, vor einer Woche (12. August) bei 390,1.

Von dpa