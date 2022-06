Inzidenz in NRW wieder über 550

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten weiter gestiegen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag der Wert am Mittwochmorgen (3.13 Uhr) bei 551,4. Vor einer Woche lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche bei 547,2 (vor vier Wochen am 25. Mai: 300).

Von dpa