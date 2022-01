Inzidenz steigt auf 199,4: Corona-Bild weiter unvollständig

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist den vierten Tag in Folge gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies für das Bundesland am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 199,4 aus, nach 195,9 am Neujahrstag. Damit steuert die Kennziffer wieder auf einen Wert von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche zu, den es seit den Weihnachtstagen unterschritten hatte.

Von dpa