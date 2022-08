Iserlohn Roosters verpflichten Stürmer Daugavins

Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montag mitteilte, unterschrieb der 34 Jahre alte Stürmer vom SC Bern einen Vertrag für die kommende Saison. «Er weiß definitiv, wo das Tor steht und wie er seine Mitspieler in Szene setzen kann. Bei aller Qualität auf dem Eis war es uns darüber hinaus auch wichtig, dass wir einen Spieler bekommen, der charakterlich in die Kabine passt. Er ist ein top Typ», sagte Sportchef Christian Hommel.