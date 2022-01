IT.NRW befragt 80.000 NRW-Haushalte für Mikrozensus

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Statistische Landesamt will in diesem Jahr 80.000 Haushalte zu ihren Lebensgewohnheiten befragen. Die Befragungen für den Mikrozensus starten in diesen Tagen, wie IT.NRW am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Die Statistiker sammeln unter anderem Angaben zur Bildungs- und Erwerbssituation und erforschen, wie viele Familien mit Kindern und wie viele Menschen mit Migrationshintergrund in NRW leben.

Von dpa