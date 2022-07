IT.NRW: NRW-Obstbauern erwarten eine höhere Kirschenernte

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Erntemenge von Süßkirschen wird in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen nach ersten Schätzungen saftig ausfallen. Die Obstbaubetriebe erwarten in diesem Sommer 1197 Tonnen und damit ein Ernte-Plus von 24,7 Prozent im Vergleich zu 2021, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Mittwoch mitteilte. Das wären auch 24,3 Prozent mehr als die durchschnittliche Erntemenge der Jahre 2016 bis 2021.

Von dpa